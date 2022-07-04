«Подошвы грязные»: Волочкову раскритиковали за «немытые ноги»
Волочкову раскритиковали за немытые ноги
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
Звезда балета продемонстрировала обычную, на ее взгляд, фотографию. Но и в простом снимке интернет-пользователи нашли к чему придраться.
Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова старается ни на день не оставлять своих поклонников без внимания. Поэтому старается делиться буквально всеми своими событиями из жизни. Но не всегда желание рассказать о всех произошедших событиях публика встречает радостно.
В социальной сети она продемонстрировала фотографию. На ней балерина катается на яхте. В руках букет белых роз.
«Просто так», — подписала кадр Волочкова.
Но внимательные поклонники отметили — не все просто так. Интернет-пользователи не оценили кадр, более того — возмутились ее грязными ногами.
«Копыта с грязными пятками на месте»;
«Ноги грязные»;
«Подошвы грязные», — отметили некоторые.
Другие же не стали указывать Волочковой на немытые ноги, отметив лишь, что фотографий ее ног в разных позах слишком много и пора бы уже показывать публике что-то другое.
«Настя дразнит комментаторов»;
«Честно, народ подустал разглядывать чьи-то ноги. Лучше умом блистала, если таковой имеется», — написала интернет-пользователи.
Стоит отметить, что Анастасия часто сталкивается с негативом хейтеров. Но реагировать, отвечать и тем более оправдываться перед недовольными ее шпагами, внешностью, походкой она не считает нужным.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасию Волочкову «унизили» за вульгарные позы и откровенный наряд.
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