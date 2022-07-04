«Подошвы грязные»: Волочкову раскритиковали за «немытые ноги»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Звезда балета продемонстрировала обычную, на ее взгляд, фотографию. Но и в простом снимке интернет-пользователи нашли к чему придраться.

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова старается ни на день не оставлять своих поклонников без внимания. Поэтому старается делиться буквально всеми своими событиями из жизни. Но не всегда желание рассказать о всех произошедших событиях публика встречает радостно.

В социальной сети она продемонстрировала фотографию. На ней балерина катается на яхте. В руках букет белых роз.

«Просто так», — подписала кадр Волочкова.

Instagram* / volochkova_art

Но внимательные поклонники отметили — не все просто так. Интернет-пользователи не оценили кадр, более того — возмутились ее грязными ногами.

«Копыта с грязными пятками на месте»;

«Ноги грязные»;

«Подошвы грязные», — отметили некоторые.

Другие же не стали указывать Волочковой на немытые ноги, отметив лишь, что фотографий ее ног в разных позах слишком много и пора бы уже показывать публике что-то другое.

«Настя дразнит комментаторов»;

«Честно, народ подустал разглядывать чьи-то ноги. Лучше умом блистала, если таковой имеется», — написала интернет-пользователи.

Стоит отметить, что Анастасия часто сталкивается с негативом хейтеров. Но реагировать, отвечать и тем более оправдываться перед недовольными ее шпагами, внешностью, походкой она не считает нужным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасию Волочкову «унизили» за вульгарные позы и откровенный наряд.

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