Не только слизни-каннибалы: нашествие каких опасных существ ждет нас в будущем

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Karmann; 5-tv.ru

Врач Марина Внукова объяснила, чем на самом деле страшны садовые моллюски и тропические комары.

Врач Марина Внукова предупредила о миграции из теплых стран насекомых и моллюсков, переносящих опасные для человека и животных заболевания. По словам эксперта, на территории городских парков или дачных участков могут обитать различные виды моллюсков, чья слизь может вызвать на коже сильнейший ожог.

«Конечно, эти слизни для нас опасны. В руки точно не стоит брать. К примеру, у испанских рыжих червей слизь достаточно токсичная, она содержит вещества, которые могут вызвать ожог наподобие химического», — объяснила Марина Внукова в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

Как оказалось, даже известные всем улитки-трудовики могут быть переносчиками опасного паразита вида шистосомов (кровяные сосальщики-трематоды).

«Многие улитки переносят шистосомы — их яйца содержат шипы, которые достаточно быстро протыкают кожу. Они попадают в кровоток и могут скапливаться в сосудах, буквально парализовать их и блокировать», — объяснила медик.

Также эксперт выразила опасение в том, что скоро в стране появятся новые виды «экзотических паразитов». К примеру, комары — переносчики малярии и энцефалита.

«У нас немало проблем связаны с тем, что в последние годы наблюдается миграцию насекомых, моллюсков из более теплых стран в Россию. Скорее всего, можно ожидать, что комары, которые переносят малярию, энцефалит и желтой лихорадки тоже может появиться», — подытожила Внукова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жутких слизнях-каннибалах, атаковавшие несколько регионов России.