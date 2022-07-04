В Ростове-на-Дону арестовали создателя сети сообществ по героизации нацистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

По данным следствия, молодой человек в ближайшем будущем намеревался примкнуть к националистической группировке.

Организатор сети сообществ, в которых прославлялись действия националистов, арестован в Ростове-на-Дону.

Из материалов дела следует, что арестованный житель Ростова-на-Дону 2000 года рождения создал во ВКонтакте сеть сообществ, в которых героизировал преступников и предателей из числа казачества. Он давал положительную оценку преступлениям, которые совершали отъявленные злодеи. Также, по информации от правоохранительных органов области, молодой человек планировал выехать на Украину, чтобы выступить в националистическую группировку или тероборону, с представителями которых поддерживал связь.

«В его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 354.1 УК РФ („Реабилитация нацизма“). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует слова источника ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ячейка международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* нейтрализована в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

* — запрещена в РФ.