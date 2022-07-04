«Ростелеком» и НМГ объединят видеосервисы до конца 2022 года

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Как уточнили представители компаний, бизнес будет работать под брендом Wink.

«Ростелеком» и «Национальная медиа группа» заключили соглашении об объединении видеосервисов Wink и more.tv. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В рамках соглашения «Ростелеком» получит 70% уставного капитала, а НМГ — 30%.

«Объединенный бизнес будет работать под брендом Wink. Создание единой бизнес-структуры нацелено на укрепление позиций обеих сторон на российском рынке производства и дистрибуции контента», — уточнили в пресс-службе «Ростелекома».

Вскоре планируется проведение оценок бизнесов и других необходимых процедур, по итогам которых обе стороны финализируют детали сделки и подпишут необходимые документы. Для решения вопросов будет создан интеграционный комитет. Объединение сервисов будет проходить поэтапно. Интеграционные процедуры должны завершиться до конца 2022 года.

«Наше совместное предприятие объединит сильные стороны участников, предложив рынку эффективный конвейер производства и распространения отличного контента, как в IPTV, так и в ОТТ-среде. В результате объединения мы укрепим совместные рыночные позиции, увеличим производство оригинального контента», — сказано в сообщении.

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