Россия и Херсонская область наметили общие векторы развития

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В состав нового правительственного аппарата региона вошли как местные уроженцы, так и российские управленцы, имеющие опыт разрешения самых серьезных проблем.

Управление Херсонской областью переходит под контроль нового правительства, в кабинет министров вошли как местные жители, так и управленцы из России. Об этом сообщила военно-гражданская администрация региона в Telegram-канале.

В сообщении подчеркивается, что Херсонская область избрала для себя курс интеграции в государственное пространство России и в российскую парадигму государственного управления.

«Сегодня Херсонская область и Россия смотрят в одном направлении и вместе принимают решения насчет общего развития», — говорится в сообщении.

Об это свидетельствует и подбор кадров для нового управляющего органа. В основу построения правительственного аппарата лег опыт создания структур органов власти в регионах РФ, а каждая кандидатура была отобрана с учетом профессиональных заслуг и личностных качеств.

Кабинет министров Херсонщины возглавил Сергей Елисеев, ранее занимавший должность руководителя аппарата правительства Калининградской области и первого зампреда правительства этого региона. За время нахождения на этом посту он приобрел бесценный опыт работы в приграничном регионе, в том числе, с недружественными соседями, а также умения взаимодействия с федеральными органами власти, в том числе — с силовыми структурами.

Заместителем главы кабмина по внутренней политике назначен Беспалов Владимир Александрович, бывший первый заместитель министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.

Заместителем председателя правительства Херсонской области по вопросам сельского хозяйства станет местный управленец, Ковалев Алексей Иванович, бывший Народный депутат Верховной рады Украины IX созыва. Из парламента был исключен из-за того, что не пожелал покинуть Херсонскую область после освобождения. В глазах киевского режима он стал пособником России и лишился членства в партии. Далее начались попытки силового устранения неугодного политика, пользующегося авторитетом в народе — автомобиль Ковалева подорвали, однако «ликвидировать» его не удалось. Политик понимает необходимость скорейшей интеграции с Россией и бесперспективность дальнейшего взаимодействия с Киевом.

Новым министром образования и науки в регионе стал Михаил Родиков, ранее занимавший пост заместителя главы Администрации городского округа Кашира Московской области. Родикову уже приходилось выполнять схожие с поставленными перед ним задачи. С 2015 по 2018 годы он адаптировал образовательную систему Севастополя под российские реалии и справился с этим наилучшим образом. Таким образом система образования в регионе переходит в руки человека, который сумеет адаптировать украинскую систему образования к российским стандартам в кратчайшие сроки, до начала нового учебного года.

«Новым руководителям предстоит справляться с решением крайне сложных задач в очень непростое время, но уверен, что работая в команде, в самое ближайшее время мы сможем достигнуть значимых и важных результатов в работе на благо жителей Херсонской области», — отметили в ВГА.

В администрации подчеркнули, что новый состав правительства лишний раз свидетельствует о сделанном жителями региона выборе — Украина в прошлом, а Росссия здесь навсегда.

Ранее 5-tv.ru писал о мнении жителей Херсона по поводу получения российских паспортов.