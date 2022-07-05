Врач рассказала, как цвет языка может указать на заболевания человека

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Цвет языка способен подсказать опытному врачу, с какими трудностями столкнулся организм человека.

О проблемных зонах и заболеваниях в организме человека можно определить по цвету языка. Он способен рассказать о трудностях — ЖКТ, желчного пузыря, печени, легких, почек, сердечно-сосудистой системы или различного рода инфекциях. Об этом рассказала врач-оториноларинголог сети клиник «Атлас» Светлана Зимина.

«Язык часто отражает состояние органов и систем, являясь индикатором определенных заболеваний. В зависимости от цвета, толщины, налета и его расположения на языке, а также запаха изо рта доктор может заподозрить то или иное заболевание. Корень языка в белом, сером или желтом налете может свидетельствовать о проблемах ЖКТ. Например, гастрит, энтероколит, язва желудка или кишечника. Желтый оттенок налета может быть связан с проблемой в желчном пузыре и печени», — цитирует слова Светланы Зиминой URA.RU.

Также врач указала, что белый налет на языке может свидетельствовать о заболеваниях почек и легких. Толстый плотный белый налет периодически формируется при синдроме интоксикации у пациентов с ОРВИ и гриппом.

По словам специалиста, фиолетовый цвет языка может говорить о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, синеватый — связан с заболеваниями почек, «лакированный язык» может быть признаком железодефицитного состояния, недостатка витамина В12 и РР, а бледный — анемии, авитаминоза.

«У здорового человека цвет языка бледно-розовый, иногда может быть тонкий налет без запаха, но, если цвет и толщина налета меняются, появляется неприятный запах изо рта, то стоит обратиться к врачу», — подытожила Светлана.

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