Чем грозит неоплата счетов ЖКХ

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Оплачивайте вовремя счета за квартиру, иначе пени могут сильно ударить по вашему кошельку.

Среди россиян встречаются граждане, которые годами не оплачивают услуги ЖКХ. Чем это грозит? Докуда может довести задолженность перед жилищно-коммунальным хозяйством. На все эти вопросы в своем материале ответили aif.ru.

Долг увеличится за счет пени

Согласно части 14 статьи 155 Жилищного кодекса РФ, в случае неоплаты или задолженности услуг ЖКХ, гражданин должен выплатить пени. Их размер составляет 9,5%. Эта цифра актуальна также для ИП и организаций. Ее размер формируется Центробанком РФ.

Как начисляются пени?

Пени начисляются с 31-го дня просрочки оплаты квитанции. Первым из «штрафных» дней считается дата, наступающая после даты обязательной оплаты счета. Первые 90 дней пени рассчитывается по формуле 1/300 ключевой ставки Центробанка от долга за каждый день просрочки. С 91-го дня пени вычисляются по формуле — 1/130.

Чтобы рассчитать пени, используйте специальную формулу.

1/300 (1/130)* СР * сумма долга* количество дней просрочки.

Услугу перестанут поставлять

На оплату ресурсов снабжающие организации вправе приостановить или перестать поставлять услугу должнику. О том, как это происходит, рассказала заместитель начальника юридического отдела МБУ Калужской области «Служба жилищного обеспечения» Александра Хитяева.

«Сначала должнику направляют предупреждение (уведомление) о том, что в случае неуплаты задолженности в течение 20 дней со дня доставки уведомления, предоставление коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а потом приостановлено», — рассказала эксперт.

Если гражданин так и не оплатил счет, к нему придут уполномоченные работники. Они опломбируют необходимое для получения услуги оборудование. Например, перекроют газовый вентиль. После оплаты, ее предоставление возобновится в течение двух дней. Однако на этом траты должника не закончатся.

«Могут потребовать оплаты расходов, связанных с введением ограничения, приостановления и возобновления предоставления коммунальной услуги, и возложить дополнительные траты на должника», — пояснила специалист.

Чаще всего траты в таком случае не превышают трех тысяч рублей. Однако, если человек находится в тяжелом финансовом положении, эта сумма может быть для него критической.

Задолженность взыщут через суд

В судебной практике взыскание просроченной задолженности за ЖКХ — обычная практика. Коммунальщики обращаются в суд в упрощенном порядке — просят вынести судебный приказ о взыскании средств. Судебный приказ, в отличие от судебного решения, производится в отсутствие сторон.

Затем с гражданином общаются уже не коммунальщики, а судебные приставы. Они не являются коллекторами, но могут блокировать счета и арестовывать имущество, чтобы выставить его на продажу. Передать «дело» должника коллекторам, согласно Жилищному кодексу, нельзя. Опасаться ночных звонков не стоит, тем не менее доводить до такой ситуации не стоит.

Жильцов выселят из квартиры

Выселение гражданина из квартиры из-за неуплаты в законе не прописано. Однако долги по ЖКХ от других долгов, например, кредитных. Изначально приставы погасят задолженность средствам на счетах, затем — путем продажи имущества.

«В случае, если должник является нанимателем жилого помещения по договору социального найма и систематически не платит за ЖКУ (в течение 6 месяцев) без уважительных причин, то при наличии просуженной задолженности его могут выселить из занимаемого помещения в судебном порядке», — объяснила Хитяева.

До выселения из жилья дело не дойдет, если это единственная недвижимость гражданина или она приватизированная. Избежать улицы возможно в случае проживания с гражданином несовершеннолетнего ребенка, зарегистрированного по этому адресу.

Как договориться с коммунальщиками об оплате долга

Гражданин может договориться с коммунальщиками об отсрочке или рассрочке уплаты задолженности. Вторая подразумевает деление пеней не 12 частей. В квитанции будут указаны 1/12 часть долга. Рассрочка предоставляется на год, но за нее в итоге все же придется заплатить. Эту сумму впишут в квитанцию. Отсрочка подразумевает отложение оплаты на определенный срок.

Эксперт напомнила, что предоставление отсрочки или рассрочки — это право, а не обязанность организации. Для их активизации гражданину необходимо известить управляющую компанию о решении воспользоваться одной из этих опций.

«Даже в случае подтверждения невозможности оплаты долга должник может столкнуться с отказом урегулировать ситуацию путем заключения соглашения об отсрочке/рассрочке погашения образовавшейся задолженности», — объяснила эксперт.

Александра Хитяева напомнила, что в каждом случае есть свои исключения. Например, предоставляющая ресурсы компания не сможет отказать в отсрочке или рассрочке, если размер начислений превысит 25% от начислений за прошлый год. Тогда гражданину не придется доказывать свое тяжелое финансовое состояние.