Он возвращается к жизни: освобожденный Лисичанск засняли с высоты птичьего полета
Освобожденный Лисичанск засняли с высоты птичьего полета
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк: 5-tv.ru
Сложно поверить, что пару дней назад в городе шли бои и гремели разрывающиеся снаряды.
Освобожденный от украинских нацистских формирований Лисичанск Луганской народной республики засняли с высоты птичьего полета.
Сложно поверить, что в городе еще вчера шли бои. Горожане уже без опаски выходят на улицы, зеленые улочки города манят прогуляться под летним солнцем. Лисичанск отделался минимальными потерями — союзные войска России и республик Донбасса не позволили украинским боевикам оставить после себя руины, как это случалось прежде в других городах.
Однако перемены все же видны невооруженным глазом — на балконах, на шпилях, на крышах горделиво красуются российские флаги. Освобожденный город наконец-то может строить собственную жизнь.
О переходе Лисичанска под контроль союзных войск стало известно накануне. Город стал последним рубежом перед полным освобождением территории Луганской народной республики.
Ранее 5-tv.ru опубликовал рассказ жительницы Лисичанска, с содроганием вспоминающей зверства националистов.