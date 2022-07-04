Он возвращается к жизни: освобожденный Лисичанск засняли с высоты птичьего полета

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк: 5-tv.ru

Сложно поверить, что пару дней назад в городе шли бои и гремели разрывающиеся снаряды.

Освобожденный от украинских нацистских формирований Лисичанск Луганской народной республики засняли с высоты птичьего полета.

Сложно поверить, что в городе еще вчера шли бои. Горожане уже без опаски выходят на улицы, зеленые улочки города манят прогуляться под летним солнцем. Лисичанск отделался минимальными потерями — союзные войска России и республик Донбасса не позволили украинским боевикам оставить после себя руины, как это случалось прежде в других городах.

Однако перемены все же видны невооруженным глазом — на балконах, на шпилях, на крышах горделиво красуются российские флаги. Освобожденный город наконец-то может строить собственную жизнь.

О переходе Лисичанска под контроль союзных войск стало известно накануне. Город стал последним рубежом перед полным освобождением территории Луганской народной республики.

Ранее 5-tv.ru опубликовал рассказ жительницы Лисичанска, с содроганием вспоминающей зверства националистов.