Выбора нет: финский журналист рассказал, как иностранные туристы тоскуют по РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; 5-tv.ru

Из-за пандемии, а после геополитической обстановки европейские круизные лайнеры исключили город на Неве из маршрутов на лето. В отличие от властей иностранцы хотели бы увидеть красоты Петербурга.

С 30 июня Финляндия сняла антиковидные ограничения для туристов из РФ. А с 15 июля и все россияне смогут свободно посещать Эстонию и Финляндию. Однако исключенный из маршрута круизных лайнеров на 2022 год Санкт-Петербург европейские компании так и не вернули. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru финский журналист Кости Хейсканен рассказал, как к этому ограничению отнеслись иностранцы, которые первые после снятия запретов прибыли в Хельсинки.

Так, в связи с отменой посещения Санкт-Петербурга, порт финской столицы объявил о сокращении круизных лайнеров с 300 до 200 в текущем году. Да и на оставшиеся корабли компаниям с трудом удается продать все билеты. Как отметил журналист, туристов из Америки, Австралии, Германии не совсем устраивает однобокая программа лишь в Финляндии. Они с нетерпением несколько лет ожидали открытия именно для того, чтобы посетить Россию и в частности Санкт-Петербург.

«Туристы жалуются на то, что в Финляндии дорого и скучно. Конечно, природа и достопримечательности — они красивые, но не могут удовлетворить потребности культурных туристов, которые ждут что-то большего. Поэтому в Финляндии программа однобокая», — рассказал журналист.

С особой теплотой поездки ждали немцы. Как только они узнавали, что журналист недавно посещал Северную столицу, тут же стали интересоваться обстановкой в стране. Действительно ли в России санкции сильно ударили по жизни россиян, правда ли, что гражданам нечего есть, а сломанные машины невозможно починить из-за приостановки импорта иностранных производителей в РФ, как это преподносят немецкие средства массовой информации.

«Я им рассказываю, как обстоит ситуация на самом деле в России. Когда они это узнают, то, конечно, очень сильно удивляются. Хотя и говорят, что немецкая пресса очень много врет, и они из других альтернативных источников получают и другую информацию», — добавил Хейсканен.

Американцы же, по мнению журналиста, более сдержанный и закрытый народ, но, тем не менее, с большим удовольствием тоже бы посетили Санкт-Петербург. Ведь красоты Северной столицы невозможно чем-либо заменить.

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