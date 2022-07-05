Инфекционист рассказала, чем опасен герпес

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff

Симптомы герпеса можно спутать с обезьяньей оспой.

С начала вспышки обезьяньей оспы обострился интерес к вирусу герпеса. Некоторые его типы можно спутать с другими опасными инфекционными заболеваниями. О многоликости, загадочности вируса, а также о вызываемых им осложнениях и лечении рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Первого московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Минздрава РФ Елена Волчкова.

По словам врача, всего науке известно восемь типов герпеса, но достаточно хорошо изучены первые пять. Шестой, седьмой и восьмой типы исследованы не до конца. В организмах большинства людей эти типы герпеса живут в «спящей» форме.

Активируются же они в основном у ВИЧ-инфицированных пациентов, а также у лиц с иммунодефицитами на фоне хронических заболеваний, аутоиммунных поражений и у онкологических больных.

Также в беседе с сайтом KP.RU Елена рассказала при каких обстоятельствах можно заразиться герпесом. Чаще всего его передача происходит при тесном контакте: использовании общей посуды, постельного белья, поцелуях и половых контактах. Герпес живет только в организмах людей.

Уберечься от вируса практически невозможно. В разных странах им инфицированы 80-95% взрослого населения.

Елена Волчкова озвучила пять советов, как не разбудить спящего монстра.

Не переохлаждаться. Если уже есть симптомы активации вируса (например, зуд, жжение, покраснение, высыпания на коже), не рекомендуется купаться в водоемах.

Снижать уровень стресса.

«Стресс ослабляет защитные силы организма, что способствует активации герпеса», — пояснила врач.

Способы борьбы со стрессом у всех разные — кому-то нужно больше отдыхать, высыпаться, кому-то наконец взять отпуск, кому-то изменить круг общения.

Избегать обострения любых хронических заболеваний. На фоне таких обострений герпес-инфекции тоже активируются, предупреждает профессор Волчкова.

Не злоупотреблять загаром. Прямые солнечные лучи подавляют клеточный иммунитет — основное звено контроля за герпес-вирусами.

Не перебирать с алкоголем. Это приводит к интоксикации организма, что тоже на руку вирусам герпеса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как к каким смертельным болезням приводят переработки.