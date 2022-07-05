Арестович заявил об успехе военной операции при сдаче Лисичанска и Северодонецка

Фото: Instagram* / alexey.arestovich

В головах украинских военных стратегов сломлен стереотип, который стоил ВСУ множества потерь, сообщает советник офиса Зеленского.

Факт, что Украина сдала Лисичанск и Северодонецк российским военным, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал «успешной военной операцией».

«Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации — это успешная военная операция», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, Киев специально сдал Лисичанско-Северодонецкую агломерацию согласно военному стратегическому плану, и этому решению, как считает Арестович, не способствовали действия ВС РФ. Он говорит, что это отступление позволит лучше подготовиться для того, чтобы напасть на Донбасс снова. На вопрос, как Украина собирается «возвращать» территории Донбасса при огромных потерях людей и техники, Арестович предпочел не отвечать.

Кроме того он отметил, что военная спецоперация позволила сломить в головах украинских военных стратегов стереотипное мышление, из-за которого, по словам Арестовича, были потеряны Иловайск, 32 блокпост и донецкий аэропорт. Теперь, благодаря российским военным, на Украине зародилась национальная военная школа.

«Слом стереотипа — это очень дорогого стоит. Это — рождение национальной военной школы», — пишет он.

Этот незамысловатый текст советника главы Украины побудило написать нарастающие в обществе «уныние» из-за отступления ВСУ из Лисичанска и Северодонецка. Он отметил, что некоторые люди из-за этого вынуждены писать для поддержки оптимистичного духа «успокоительные тексты».

Впрочем, пока украинские власти «приуныли», жители Лисичанска радуются освобождению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские войска отступили от Лисичанска, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, отступление было продиктовано необходимостью сохранить жизни военных.

Тем не менее, согласно официальным данным ЛНР, операция по освобождению Лисичанска была молниеносной: ВСУ просто побросали оружие и технику и бежали.

Только за две последние недели спецоперации общие потери Вооруженных сил Украины составили 5469 человек, что никак нельзя назвать «успешной военной операцией».

В ходе освободительной миссии были взяты под контроль 25 населенных пунктов, в том числе Северодонецк, Золотое, Горское и Волчеяровка.