Окунала в унитаз и прижигала утюгом: в Волгограде женщина зверски пытала падчерицу

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Мачеха неоднократно издевалась над маленьким ребенком.

В Волгограде возбуждено уголовное дело против 40-летней женщины по статье «истязание малолетних». Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону, жительница регулярно издевалась над восьмилетней падчерицей.

«В настоящее время подозреваемая задержана, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в СК.

По информации 5-tv.ru, женщина с мая по июнь жестоко избивала малолетнюю девочку. В мае она приложила к голове восьмилетнего ребенка раскаленный утюг и избила до потери сознания, отчего девочка испытала не только физическую боль, но и психические страдания.

В июне мачеха применила к девочке другой вид пыток — избила руками и ногами, а потом приволокла едва живую падчерицу в ванную, опустила ее голову в унитаз и начала смывать воду. Но и этого женщине оказалось мало, и она завершила «воспитательный процесс» многочисленными ударами ремнем.

Восьмилетняя девочка не выдержала и сбежала из дома к бабушке, которая обратилась в правоохранительные органы. Позднее стало известно, что излюбленным «орудием» мачехи была скалка, которой она регулярно избивала падчерицу. Сейчас ребенок находится в больнице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как отчим убил малолетнюю девочку-инвалида, которая не могла сама двигаться или сопротивляться.