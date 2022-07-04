В ДНР обжалован смертный приговор наемнику Эйдену Аслину

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Адвокат британца, убивавшего людей по приказу Киева, сообщил о подаче кассационной жалобы.

В Донецкой народной республике (ДНР) обжалован смертный приговор Эйдену Аслину — иностранному наемнику, воевавшему за киевский режим на Украине. Об этом информационному агентству Интерфакс сообщил адвокат осужденного Павел Косован.

«Кассационная жалоба на приговор сегодня была подана», — сказал Косован.

Незадолго до этого стало известно, что другой наемник, Брагим Саадун из Марокко, также обжаловал свой смертный приговор.

В начале июня Верховный суд ДНР вынес смертный приговор троим иностранным наемникам, совершавшим дикие преступления в Незалежной: британцам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также подданному королевства Марокко Брагиму Саадуну. Удалось доказать, что они проходили обучение в целях осуществления террористической деятельности и принимали участие в попытке насильственного захвата власти. Позднее Эйден Аслин раскаялся в содеянном. Он заявил, что действовал якобы из «глупости и наивности», а также выразил надежду на милость властей ДНР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у наемника Брагима Саадуна в ходе экспертизы была выявлена психопатия.