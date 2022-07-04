Съедают заживо: чем опасны слизни-каннибалы, атаковавшие регионы России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jürgen Kosten; 5-tv.ru

Противные вредители поселились не только в Петербурге, но и в Москве. Как от них спасаться?

Гигантские опасные слизни все чаще начали появляться в Санкт-Петербурге. Многие пользователи в интернете показывают снимки со страшными брюхоногими, которые пугают своими размерами и, самое главное, пищевыми привычками. Ходят слухи, что беспощадные червяки нападают на людей, ведь относятся ко 100 самым опасным видам вредителей в Европе.

Ужасные создания?

Кандидат биологических наук и автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал, что этот вид представителей флоры и фауны уже несколько лет терроризирует всю Европу, а теперь добрался до России. Он отметил, что в нашу страну они могли попасть через рассаду и грунт.

По его словам, одна из опасностей существования слизней в России заключается в отсутствии естественных врагов для этих брюхоногих. Те немногие, которые едят их — это ежи, однако они не успевают справиться с навалившейся трапезой, потому что слизняки размножаются очень быстро. Тем более, эти животные очень живучие, поэтому справиться с ними достаточно проблематично.

Что касается кожи слизней, то обволакиваемая их жидкость действительно опасна для человека. Нельзя облизывать палец и тереть глаза после того, как потрогал их голыми руками. Один из немногочисленных способов борьбы с вредителями — это сбор. Во время него обязательно нужно носить перчатки. А чтобы привлечь брюхоногих, можно закопать трехлитровую банку пива. Животные поползут на запах брожения и окажутся в ловушке.

Еще эксперт развеял миф о том, что страшные вредители встречаются только в Санкт-Петербурге. Они также начали «терроризировать» московскую область и причем не первый год обитают в столичном регионе.

В том числе слизни почти всеядны. Они не побрезгуют мертвыми животными, фекалиями и дождевыми червями. Глазков рассказал о случаях, когда вредители пробирались в гнездо и трапезничали живыми птенцами.

В заключении эксперт посоветовал держаться подальше от шершней и ос, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россиян предупредили о высокой осенней активности клещей.