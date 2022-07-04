Организатора шоу «Хардкор» обвинили в неуплате обещанных гонораров

Фото: Instagram* / tolya_sulyanov

Боец Александр Маркосян выразил недовольство махинациями, которые якобы совершает основатель большого проекта.

Один из участников бойцового шоу «Хардкор», призер Кубка мира Александр Маркосян обвинил организатора турниров в неуплате денег по контракту, передает РЕН ТВ. Первоначально боец решил отстоять свою честь на ринге, а не в суде. Он предложил основателю проекта Анатолию Сульянову сойтись с ним в поединке.

«Анатолий, предлагаю тебе схлестнуться в поединке по грепплингу. И мы посмотрим, стоишь ты своих слов или нет», — заявил Маркосян в своем обращении.

Речь идет о 20 тысячах рублей, которые спортсмен должен был получить за участие в коммерческом турнире. По словам участника шоу, подписанный контракт у него отобрали, а гонорар не выплатили ни после участия в роликах шоу, ни после двух раундов в октагоне.

«Организация не дала мне надлежащих условий. И она считает, что я должен за копейки убиваться, чтобы стать знаменитым и дальше плясать под их дудку. С таким рабским контрактом не пойти бы им куда подальше», — высказался боец.

В случае, если конфликт не удастся разрешить лично, Маркосян намерен обратиться в суд.

РЕН ТВ

Его ситуация — далеко не первый скандальный случай среди участников проекта. Это неудивительно, ведь на ринг выходят не только профессиональные бойцы, но и все, кто готов рискнуть своим здоровьем. Среди участников — рабочие, курьеры и даже бывшие уголовники.

Целью боев является зрелищность — соперники сражаются голыми кулаками, разбивают друг другу лица, ломают кости, сходятся стенка на стенку. Проект достиг своих алчных целей, о нем заговорили зрители, спонсоры и букмекеры. Правда, не всегда в положительном ключе.

«Здесь все в рамках контракта, который подписывает спортсмен, прежде чем заявиться на турнир. Просто взять человека с улицы и на турнир — такое надо срочно ликвидировать. Подобного не должно быть от слова „совсем“. Есть риск остаться с серьезной травмой навсегда. Можно и вообще не выйти из клетки», – подчеркивал председатель правления Федерации СБЕ (ММА) Ивановской области Рудольф Григорян.

Сами участники рассказывают, что многие контракты заключаются с компанией «Квикс», однако это дает немного информации. Фирма неизвестная, с маленьким уставным капиталом, а руководит ею некий Игорь Калинкин, который остается фактически лишь именем в документах. А вот имена авторов проекта, Максима Коганского и Анатолия Сульянова, хорошо известны.

Выплачивая бойцам гонорары в 20-50 тысяч рублей за травмоопасные игрища, Сульянов при этом позволяет себе дорогие поездки, элитные иномарки и дорогое оружие.

Между тем компенсировать тяжелые увечья участникам проект не собирается. Бойцам Артему Кулинскому и Дмитрию Кузнецову после шоу пришлось собирать деньги на дорогостоящие операции. Один повредил лицевую кость, а второму поединок едва не стоил зрения.

«Повредил сетчатку, был разрыв. Тысяч 700, я думаю, ушло на лечение. Тут уже дело принципа. Я уверен, никто не будет возвращать эти деньги», — отметил Кузнецов.

Поведение организаторов шокирует, но потребовать компенсации не получится. Ведь каждого участника обязывают подписывать документ, согласно которому организация не несет ответственности в случае травмирования спортсмена. Остается надеяться, что участники хотя бы получат обещанные гонорары.

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