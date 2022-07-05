Спустя пять лет в сеть слили видео крушения MV-22 Osprеу в США, унесшего жизнь троих людей

Опубликовано видео крушения конвертоплана США MV-22 Osprеу при посадке на корабль в 2017 году

Фото, видео: www.globallookpress.com / US Navy; YouTube / WhatYouHaventSeen

Конвертоплан протаранил палубу военного корабля, три человека погибли.

В Сети появились ужасающие кадры авиакатастрофы в США с участием конвертоплана MV-22 Osprey. Трагедия унесла жизни троих человек, напоминает Metro.

Авария произошла 5 августа 2017 года. Воздушное судно при посадке протаранило борт военного корабля USS Green Bay. Три человека погибли, еще 23 морских пехотинца пострадали, спасаясь вплавь.

На представленных кадрах видно, как самолет завис в воздухе перед палубой корабля, а затем протаранил его. Члены команды бросились врассыпную, в том числе и снимающий.

Как следует из выводов расследования, причиной катастрофы стала нехватка мощностей самолета при сильном ветре. Кроме того, MV-22 Osprey был сильно нагружен. Действия экипажа при этом не квалифицируются как ошибочные.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры крушения пожарного вертолета в Якутии. Пострадали пять человек.