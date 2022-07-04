Ни рискуйте: когда при носовом кровотечении нужно вызывать скорую помощь

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Если холодный компресс не помогает, пора бить тревогу?

Каждый сталкивался в своей жизни с кровотечением из носа. Зачастую это не опасно — кровь может пойти из-за истончения слизистых оболочек и резкого повышения давления. Однако в некоторых случаях кровотечение может сигнализировать о развитии смертельно опасного состояния. Тогда необходимо экстренно вызывать скорую помощь. Об этом подробнее рассказал врач-отоларинголог Андрей Старосветский в эфире федерального телеканала.

Эксперт отметил, что при носовом кровотечении наилучшим решением будет сесть, наклонившись немного вперед, и зажать крылья носа на 15-20 минут, а не запрокидывать голову назад. Также важно следить за количеством вытекающий крови.

«Обратиться к врачу необходимо, если кровь идет более 20 минут и кровопотеря составляет более 200 миллилитров, это уже опасно. Если кровь идет с двух сторон носа, то это может быть связано с повреждением сосудов в дальних отделах носоглотки, в таком случае также нужно вызвать скорую помощь», — цитирует Старосветского Газета.ру.

При носовом кровотечении также можно положить на переносицу холодный компресс, посоветовал врач. Если под рукой такого нет, подойдет любой продукт из морозилки. Кроме того, важно сразу же измерить давление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у детей часто идет кровь из носа, однако родители далеко не всегда умеют правильно оказать им помощь. Как нужно поступать в таких ситуациях, рассказал детский хирург Константин Циленко.