Дерматолог рассказал, чем нельзя мазать обгоревшую кожу

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Стандартное для большинства средство спасения от загара не просто не помогает, но вредит коже.

Многие люди, получившие солнечный ожог, не придают этому особое значение. Ведь крайне необходимо вовремя начать лечение кожи, чтобы в будущем не было никаких осложнений.

По данным Британской службы здравоохранения, к основным признакам таких ожогов относятся горячая кожа, появившиеся покраснения, белый след, остающийся при нажатии пальцем на кожу, болезненные ощущения при прикосновении, волдыри на теле.

При возникновении таких признаков необходимо уйти в тень, накрыть обожженный участок кожи прохладным полотенцем, принять холодный душ и принять обезболивающее.

Ни в коем случае обожженную кожу нельзя мазать кефиром, растительным маслом, сметаной, вазелином и всем что содержит жир. Это мешает теплу покинуть ткани и может спровоцировать развитие инфекций.

«Кислота молочных продуктов поражает воспаленную кожу, особенно учитывая, что в них теперь добавляют всякие пищевые добавки. Некоторые вообще умудряются залезать в горячую ванну, считая, что таким образом „смоют“ загар. Но они только усугубляют собственное состояние. Начинается отек мягких тканей», — рассказала врач-дерматолог Петр Меренкова в беседе с doctorpiter.ru.

Также для устранения ожогов на коже не рекомендуется использовать спиртосодержащие средства, которые сушат тело, нанося покровам дополнительный урон. Не стоит мыть мылом и мазать жирными кремами. Кроме того, нельзя прокалывать волдыри и обдирать слезающую кожу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, каким людям нельзя загорать на солнце.