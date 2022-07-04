Как повлияет отдых военных РФ после освобождения ЛНР на ход спецоперации на Украине?

Фото, видео: Александр Река / ТАСС; 5-tv.ru

Освобождение Луганской народной республики — это знаковый стратегический успех. Однако впереди у служащих еще немало задач.

После взятия Лисичанска и освобождения Луганской Народной республики (ЛНР) президент России Владимир Путин рекомендовал принимавшим участие в боевых действиях военным отдохнуть и накопить новые силы. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эксклюзивном интервью 5-tv.ru отметил — сокращение некоторого числа воинских соединений никак не отразится на дальнейшем ходе специальной военной операции на Украине, потому что такая процедура стандартная.

«Стандартная процедура, связанная с тем, что после интенсивных боевых действий, которые принимали в них участие, нуждаются в отдыхе, укомплектованию и постановке новых задач. Думаю, что на темпы и на цели второго этапа специальной военной операции это никак не повлияет», — заявил Коротченко.

При этом Коротченко добавил — впереди российским военным предстоит сделать еще немало: освободить территорию Донецкой Народной республики, развивать наступление вглубь Украины.

«Совершенно очевидно — после второго этапа спецоперации предстоит решать задачи уже в рамках третьего этапа, который будет по всей видимости включать в себя установление контроля на Николаевской, Одесской, Запарожской и Харьковской областями», — заключил он.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии Лисичанска — последнего крупного города, который Киев удерживал, под контроль ЛНР. Российские военные и Народная милиция ЛНР установили полный контроль над территорией и рядом близлежаших населенных пунктов.

Оставляя город, украинские боевики бросали не только технику и оружие, но и успели взорвать и разрушить некоторые важные административные здания, в числе которых оказалась мэрия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Киев готовил экологическую провокацию.