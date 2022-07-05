Военный аналитик объяснил, зачем РФ усиливает активность в Харьковской области

Военный эксперт Рожин: Россия усиливает давление у Харькова, чтобы отвести ВСУ от Донбасса

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В результате активных боевых действий ВС РФ в Харьковской области сократились обстрелы из минометов и артиллерии приграничных территорий России.

Российские военные усилили присутствие в Харьковской области, чтобы оттянуть ВСУ от Донбасса. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

По его словам, сейчас инициатива в Харьковской области находится в руках ВС РФ, «поэтому мы постепенно отодвигаем обратно на это направление противника».

«По сути, идут позиционные бои. Наши там поддавливают. Забрали несколько поселков. Мы вынуждаем противника усиливать оборону на Харьковском направлении, следовательно, эти силы не участвуют в операциях на Донбассе», — цитирует Рожина URA.RU.

Он отмечает, что напряжение усиливается, российские военные не дают противнику маневрировать резервами. Это один из способов ослабить военное присутствие противника на Донбассе и помочь тем самым нашим военным решать те задачи, которые там стоят.

Кроме того, в результате активных военных действий в Харьковской области уменьшилось количество обстрелов приграничных территорий РФ.

«Чем более усилилось наше присутствие в Харьковской области, тем стало меньше обстрелов из минометов, артиллерии приграничных поселков. Сейчас уже ВСУ не до этого. Обстреливают, но уже менее эффективно», — говорит специалист.

Он отметил, что взятие под контроль Харькова маловероятно, так как это город-миллионник.

«Там нужно много сил, чтобы сначала его окружить, а потом забирать. Основные сейчас силы задействованы на операции на Донбассе. Но это не значит, что планов по Харькову нет», — пояснил Рожин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нашли в тайниках с оружием ВСУ спецназовцы Росгвардии в одном из населенных пунктов Харьковской области.