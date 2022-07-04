Суд обязал Эдварда Била выплатить полмиллиона рублей пострадавшей в ДТП

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Безрассудство популярного блогера едва не стало причиной большой трагедии.

Блогер Эдвард Бил обязан выплатить пострадавшей в ДТП более полумиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Люблинского суда, где было оглашено решение по выплате компенсации.

Участница ДТП Юлия Орлова получит от Била 580 тысяч рублей. Из них семь тысяч — компенсация судебных расходов, и около девяти тысяч — госпошлины. Изначально Орлова требовала сумму в размере 655 тысяч рублей.

В апреле прошлого года в центре Москвы спортивный автомобиль с блогером за рулем вылетел на встречную полосу и создал крупное ДТП. В ходе расследования было установлено, что Эдвард Бил ехал со скоростью 115 км/ч, а его Audi имеет четыре сотни штрафов и поддельные номера. Суд лишил «гонщика» водительских прав на три года. Позднее блогер сжег права и пообещал никогда не садиться за руль.

Авария привела к повреждению пяти машин. Одной из пострадавших оказалась консультант Государственной Думы Мария Артемова. У нее были диагностированы открытые переломы таза и ног, черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о страшном ДТП в Москве, в котором двое человек сгорели заживо.