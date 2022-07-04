Не кричала и не звала на помощь: как в Хургаде пытались спасти туристку от акулы

Погибшая от укусов акулы в Хургаде туристка не кричала и не звала на помощь

Фото, видео: www.globallookpress.com / DanitaDeli; Telegram / tourdom

В результате жуткого инцидента женщина скончалась. Шансов выжить почти не было.

Российские туристы засняли момент спасения австрийской туристки, на которую напала акула в египетской Хургаде. К несчастью, выжить 68-летней женщине не удалось — хищная рыба откусила ей руку и ногу.

На кадрах можно увидеть, как мужчина направляется к пострадавшей на SUP-борде и долго пытается поместить окровавленное тело на доску. Также показывается, как несколько позже ее уже в бессознательном состоянии несут по 250-метровому пирсу к берегу.

Известно, что через несколько часов после инцидента пляжи курорта снова открылись. Тогда глава профсоюза туристических гидов провинции Красное море Башар Абу Талеб назвал трагичный случай просто «примером крайне редкого инцидента природного характера».

Этот случай оказался не единственным нападением акул в Красном море. Недалеко от места, где произошла трагедия, еще одна женщина погибла от клыков кровожадного хищника спустя пару дней. Инциденты с нападением крупной рыбы стали первыми за последние десять лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасатели смеялись над сигналами об акулах, пока не увидели человеческие останки.