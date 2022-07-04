Глава ЛНР назвал молниеносной операцию по освобождению Лисичанска

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Оставляя город, украинские националисты побросали оружие и технику, но успели взорвать и разрушить часть важных административных зданий, включая мэрию.

Операция по освобождению Лисичанска была молниеносной, заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Противник бросил оружие, технику и бежал.

«Что касается взятия Лисичанска, это было очень быстро, практически молниеносно. Я так понимаю, что противник бежал, бросил свою технику, бросил оборонительные рубежи», — отметил Пасечник в эфире «России-1».

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Лисичанска — последнего крупного города, который Киев удерживал, под контроль ЛНР. Российские военные и Народная милиция ЛНР установили полный контроль над территорией и рядом близлежащих населенных пунктов.

Оставляя город, украинские боевики бросали не только технику и оружие, но и успели взорвать и разрушить некоторые важные административные здания, в числе которых оказалась мэрия.

После освобождения города жители населенного пункта семьями выходят на улицы с красными знаменами и благодарят военных за свое спасение, передают привет родственникам и друзьям из других регионов Украины и Донбасса.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. После возобновления огня ВСУ по границам ДНР и ЛНР главы атакованных территорий попросили помощи, и Москва присоединилась к ополчению. Киев проигнорировал все призывы к мирному урегулированию вооруженного конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участвовавшие в освобождении ЛНР подразделения должны отдохнуть.