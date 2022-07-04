Директор умершего Шатунова прокомментировал самочувствие вдовы артиста

Фото, видео: Михаил Джапаридзе / ТАСС; 5-tv.ru

Новость о резком ухудшении состояния здоровья Светланы пронзила СМИ накануне. Женщина слегла на больничную койку из-за сильного стресса?

Со здоровьем вдовы экс-солиста «Ласкового мая» Юры Шатунова Светланы все хорошо. Об этом рассказал представитель певца Аркадий Кудряшов в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

Ранее появилась информация, что Светлану экстренно госпитализировали из-за сердечных проблем после смерти супруга. Как рассказал продюсер Александр Герасимов, женщина лишилась самого важного человека в своей жизни, стресс от этого сильно пошатнул ее здоровье.

Однако новость о резком ухудшении самочувствия супруги кумира молодежи 90-х оказалась слухами. Сейчас Светлана пребывает в России и с ней все хорошо, сказал Кудряшов.

«Это фейк. Она в России. Все хорошо», — объяснил Аркадий.

Певец Юра Шатунов ушел из жизни 23 июня на 49-м году жизни. Как сообщил директор исполнителя, у него случился обширный инфаркт, скорая не успела довезти артиста до больницы. Потеря легендарного солиста «Ласкового мая» стала огромной болью как для его семьи, так и для всей страны.