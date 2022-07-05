Как приготовить вкуснейший шашлык — секреты лучших шеф-поваров
Шеф-повара поделились секретами приготовления шашлыка из свинины
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin
Свиное мясо лучше всего поддается жарке, и из него получается самый вкусный и сочный шашлык.
Лучше всего для шашлыка покупать свинину, потому что ее удобнее мариновать и жарить. Из нее получается самое сочное и вкусное жареное мясо. Самое главное: не пересушить шашлык на углях. Хорошие куски свинины достаточно легко выбрать, нужно лишь выбрать вырезку или ножки-голяшки.
Одна из самых главных задач при готовке шашлыка — правильный маринад. Шеф-повара рассказали об интересных способах маринования свиного шашлыка.
Шеф-повар бара «Котельная» Дмитрий Погорелов рассказал о классическом рецепте маринада.
Ингредиенты
- 1,5 кг свинины;
- 1 банка томатов в собственном соку;
- 10 г черного перца горошком;
- 15 г кориандра;
- 300 г лука;
- 20 г чеснока;
- 20 г соли;
- половина бутылки минеральной воды.
Мясо, освобожденное от пленок и жил, надо нарезать кусочками примерно 5×5 сантиметров.
Отдельно нарезать полукольцами лук и мелко нарубить чеснок. Нарезанный лук перемешать с чесноком, добавить соль и хорошо размять руками, дать немного постоять.
Черный перец и кориандр раздробить ножом. К мясу добавить кориандр и перец, затем лук, и все хорошенько перемешать.
Затем надо вылить банку с помидорами в емкость с мясом и размять их прямо руками, перемешивая с мясом и луком. Влить половину бутылки минералки.
Мясо с маринадом можно оставить на ночь в холодильнике, но утром — обязательно достать кусочки будущего шашлыка, чтобы мясо не перемариновалось. И потом уже жарить на углях.
Андрей Забелин, шеф-повар ресторана «Мясо& Рыба» рассказал, какое мясо следует выбрать для того чтобы шашлык получился изумительным на вкус.
«Чтобы блюдо получилось вкусным и сочным, необходимо подобрать правильную часть свинины, а именно шейку, вырезку, лопатку или окорок. Мясо стоит выбирать немного охлажденное, а при нарезке на кусочки рекомендуется оставлять небольшую прослойку жира. При первом этапе приготовления можно добавить немного цитрусовых (киви или грейпфрут) к маринаду. Они сделают мясо чуть более мягким», — цитирует Андрея aif.ru.
Есть еще три различных варианта маринада для мяса для особых ценителей.
Вариант для шеи
- 1 кг свиной шеи;
- 400 г лука;
- 20 г свежей мяты;
- соль и перец.
Вариант для окорока
- 1 кг свиного окорока;
- 200 г лука;
- 150 г соуса терияки;
- 50 г чеснока.
Вариант для вырезки
- 1 кг свиной вырезки;
- 150 г соуса унаги;
- 20 г зеленого лука;
- 100 мл минеральной воды.
Для каждого из рецептов необходимо нарезать свинину крупными кусочками, добавить нарезанный лук, травы, соус, посолить и поперчить. Маринад необходимо выдерживать не менее шести часов, чтобы мясо как следует напиталось. Наиболее оптимальный вариант — оставить мясо «в соусе» с утра и до вечера.
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