Тест: Хорошо ли вы знаете фильмы Владимира Меньшова

Владимир Меньшов родился в Азербайджане 17 сентября 1939 года. Родители артиста познакомились на корабле, который ходил из Баку в Иран.

В школьные годы Меньшов проявлял большой интерес к чтению, занятиям в драмкружке и театре. В это же время он увлекся и кинематографом.

После школы Владимир Валентинович хотел учиться во ВГИКе. Однако три попытки поступления оказались неудачными, и он стал студентом Школы-студии МХАТ. Покорить ВГИК артисту позже тоже удалось, когда специально для него придумали аспирантуру по направлению режиссуры художественного фильма.

Дебют Меньшова на экране состоялся в картине «Счастливый Кукушкин», где он участвовал и как сценарист. В дальнейшем артист предстал перед зрителями в множестве других картин: «Соленый пес», «Где находится нофелет?», «Курьер», «Китайский сервиз», «Ликвидация» и другие.

Карьера Владимира Валентиновича в качестве режиссера тоже развивалась довольно успешно. Он принял участие в создании ряда популярных фильмов: «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли» и другие.

В 1980-м на экраны вышел, пожалуй, главное творение Меньшова под названием «Москва слезам не верит». Десятки миллионов зрителей из разных стран увидели эту картину в первый год показа, а американцы даже вручили создателям «Оскар».

Яркой карьерой Владимир Меньшов не ограничивался. Еще и в его личной жизни происходило немало событий. Женат артист был только на Вере Алентовой, с которой познакомился в Школе-студии МХАТ. В 1965-м они расстались, когда Владимир Валентинович уезжал из столицы на два года в Ставрополь. Но после вновь встретились. Летом 1969-го у Владимира и Веры родилась дочь.

Затем отношения пары снова прервались. Муж и жена несколько лет жили раздельно, в театральных общежитиях, денег на собственную квартиру тогда не было. Однако воссоединение пары все же произошло.

Владимиру Меньшову удалось прожить долгую и насыщенную жизнь, полную ярких достижений. Смерть настигла его 5 июля 2021-го в возрасте 81 года. Причиной ухода Владимира Валентиновича стали осложнения из-за коронавирусной инфекции.