Путин предложил наградить всех отличившихся в ходе спецоперации на Украине

Фото, видео: Александр Река / ТАСС; 5-tv.ru

Президент России поблагодарил военнослужащих за проявленные смелость и профессионализм.

Президент России Владимир Путин наградит всех военнослужащих, которые отличились в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Свое решение глава государства озвучил во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Прошу вас представить к государственным наградам всех военнослужащих, которые отличились в ходе этих боевых действий», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что в российской армии великое множество достойных, смелых и профессиональных военных, и все из заслуги должны быть оценены по достоинству.

Кроме того, президент России пообещал в скором времени подписать указ о присвоении званий Героев России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эсседулле Абачеву. В ходе спецоперации подразделения под командованием Лапина и Абачева успешно замкнули кольцо вокруг Лисичанска, а позднее установили полный контроль над городом — последним пунктом в ЛНР, где находились украинские войска.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как жители Лисичанска встретили российских воинов-освободителей.