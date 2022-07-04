Элегантный выход из бассейна: дочь Успенской показала фигуру в купальнике

Фото, видео: Instagram* / tatiana_plaksin_

Совсем недавно королева русского шансона щеголяла в купальнике по своему дому, демонстрируя, как нужно выглядеть на седьмом десятке. Теперь похвастаться своим телом решила и Татьяна Плаксина.

В жизни дочери Любови Успенской последние месяцы началась белая полоса. Страшное ДТП позади, бесконечные скандалы со звездной мамой тоже. Татьяна Плаксина, наконец, стала наслаждаться жизнью. Вместе с родительницей она отправилась на отдых, откуда, не стесняясь, продемонстрировала фигуру в купальнике.

В социальной сети Плаксина показала элегантный выход из бассейна. Для отдыха она предпочла открытый купальник темного цвета.

«Греюсь в лучах солнца», — подписала видео Плаксина.

Где именно Успенская с Плаксиной отдыхают, неизвестно. Но о том, что в ближайшие дни они будут греться в лучах солнца, певица сообщила своим поклонника заранее. И просила помощи в выборе пляжных нарядов, устроив дефиле. Тогда она на суд зрителей представила три закрытых купальника яркой расцветки, а также примерила полупрозрачные накидки и оригинальный костюм. Она вышагивала с оголенными ногами, игриво виляла бедрами и крутилась возле камеры.

Тогда фанаты восхитились фигурой, как Успенской, так и ее дочери. Однако отметили — мама явно перетянула все внимание на себя и перещеголяла дочку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, действительно ли между Татьяной Плаксиной и Николаем Басковым роман.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.