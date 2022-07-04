Путин: участвовавшие в освобождении ЛНР подразделения должны отдохнуть

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Отличившиеся во время боевых действий военные получат награды от президента России.

Президент России Владимир Путин рекомендовал принимавшим участие в освобождении Луганской народной республики (ЛНР) военным отдохнуть и нарастить свои боевые возможности. Глава государства также пообещал выдать награды отличившимся во время боевых действий.

Что касается остальных военнослужащих, то они продолжат выполнять задачи в привычном режиме. Военные группировки «Восток» и Запад» должны действовать в ходе спецоперации по прежнему плану, заявил Путин.

«Воинские соединения, включая группировку „Восток“ и группировку „Запад“, должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, единому замыслу. Надеюсь, что на их направлении все будет проходить так же, как и на луганском происходило до настоящего времени», — отметил президент на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Накануне глава Минобороны рассказал российскому лидеру об освобождении ЛНР. Тогда военные РФ при участии бойцов Народной милиции региона избавили местность от бандитов и националистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле рассказали о ходе спецоперации после освобождения ЛНР.