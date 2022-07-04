Шойгу рассекретил потери ВСУ за две недели спецоперации

Шойгу доложил о потере ВСУ почти 5,5 тысячи бойцов за две недели

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

Несколько группировок были окружены и ликвидированы в горском котле в районах Лисичанска и Северодонецка.

За две недели освобождения российскими войсками территорий Луганской народной республики потери Вооруженных сил Украины составили почти 5,5 тысячи человек. Об этом доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу президенту РФ Владимиру Путину.

«Общие потери Вооруженных сил Украины составили 5469 человек, в том числе безвозвратные — 2218, санитарные — 3251», — уточнил глава ведомства.

В частности, по его словам, были взяты в кольцо и ликвидированы группировки в горском котле в районах Лисичанска и Северодонецка. В ходе освободительной миссии были взяты под контроль 25 населенных пунктов, в том числе Северодонецк, Золотое, Горское и Волчеяровка.

Наконец, 3 июля российские войска взяли под контроль Лисичанск. Общая площадь освобожденных территорий составила 670 квадратных километров, добавил Шойгу.

В освобожденных городах царит атмосфера ликования. Семьи выходят на улицы, приветствуя российских военных и благодаря их за спасение.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что последует за освобождением Луганской народной республики.