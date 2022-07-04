«Монстры и скелеты»: Захарова жестко прошлась по компаниям США из-за абортов

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Официальный представитель МИД России назвала «апокалипсисом» новость о компенсации абортов за рубежом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о компенсации сотрудникам затрат на посещение другого штата ради аборта со стороны ряда компании США. По ее словам, это демонстрирует реальное лицо американского менталитета. Также дипломат назвала информацию «новостями апокалипсиса».

Ранее стало известно, что крупнейшие организации будут компенсировать сотрудницам затраты, если тем предстоит посетить другой штат для процедуры аборта. Известно, что не все Штаты поддержали скандальное решение Верховного суда о запрете прерывания беременности. Верховный суд США постановил, что конституция страны не предусматривает права на аборт, поэтому отменил легализацию абортов на федеральном уровне и передал права на регуляцию процедуры штатам.

Среди решивших компенсировать поездки для проведения процедуры оказались два американских банка, одна из крупнейших в США сетей аптек и некоторые технологические гиганты, в том числе Google.

«Но по-настоящему меня потрясла новость о том, что и компания The Walt Disney Company („Уолт Дисней кампани“) собирается финансировать услуги по избавлению от детей. Как будто мы становимся свидетелями обнажения истинной сущности вещей: из-за сладко-розовой ширмы детской мечты начинают проглядывать монстры и скелеты», — недоумевает дипломат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США назвали рубль самой сильной валютой в мире в 2022 году.