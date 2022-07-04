Российским туристам разрешили выезд в Финляндию и Эстонию

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Для посещения указанных стран больше не нужны «особые причины».

Граждане Российской Федерации с 15 июля смогут выезжать в туристических целях в Эстонию и Финляндию. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Теперь для посещения этих стран россиянам не нужны «особые причины». Как рассказали в агентстве, ограничения еще действуют с такими странами, как Азербайджан и Китай.

Новые пути для туризма стали доступными благодаря тому, что Россия сняла ограничения на пересечение государственной границы. Об этом рассказали в Оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«С российской стороны с 15 июля россияне смогут выезжать через наземную границу любой страны, которая эту границу откроет», — подчеркнули в Ассоциации туроператоров России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Турция отменила требование о предоставлении туристами сертификата о ПЦР-тестировании.