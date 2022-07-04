«Богиня красоты»: Салтыкова восхитила подписчиков фото в купальнике
Ирина Салтыкова показала свою стройную фигуру в купальнике
Фото: Instagram* / irinasaltykova_official
Поклонники звезды в комментариях попытались узнать секрет ее идеальной фигуры.
Российская певица Ирина Салтыкова опубликовала в своем личном блоге новую фотографию и вызвала у подписчиков восторг и недоумение одновременно. Дело в том, что Салтыкова выложила снимок, на котором она грациозно позирует у бассейна в кремовом купальнике-бандо. В свои 56 лет артистка может похвастаться идеальной фигурой и роскошным бронзовым загаром.
Под публикацией звезда подчеркнула, что фото было выложено без какой-либо ретуши.
«Ну, как-то так. Фото вообще без фильтров», — уточнила Ирина.
Поклонники Ирины Салтыковой восхитились ее фигурой в комментариях.
«Идеал!»
«Богиня красоты»,
«Шикарная фигура!!!»
«Просто браво», — подобного рода комплименты повторяли фанаты.
Некоторые отметили, что телу певицы могут позавидовать многие 20-летние девушки. Были и те, кто пытался разузнать «волшебный» секрет стройности артистки. Однако на вопросы Ирина Салтыкова всегда отвечает, что во всем она обязана удачной генетике.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как 68-летняя Любовь Успенская произвела фурор, представ перед поклонниками в трендовом купальнике.
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