Одну из самых опасных акул для человека засняли в акватории Владивостока

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Хищница мако неоднократно убивала туристов в разных уголках земли.

Вблизи острова Русский заметили трехметровую акулу, принадлежащую к одному из опаснейших видов. Это мако, которая невероятно страшна для человека, уверяют эксперты.

«Это — мако. Самая быстрая и агрессивная из акул. Чаще всего во время атаки жертва мако получает сначала мощный удар от тела нападающей акулы мако, после того как жертва дезориентированна, в ход уже идут зубы… Будьте внимательны на воде, не надо заходить в воду, если у вас есть даже маленькие ранки и порезы. Для акулы этот запах крови будет сигналом к атаке. Берегите себя и своих близких», — рассказал биолог Валерий Галько.

Также именно с этой акулой зафиксировано множество случаев жестокой расправы хищника с лодками и людьми, которые находились на берегу или пирсе. Такая рыба легко научилась выпрыгивать из воды, хватать беспомощную жертву на шлюпке и утаскивать ее на верную смерть в глубокие воды, сообщает Telegram-канал Newsbox24.

Ранее в Египте, на курорте Хургада за прошедшие выходные случились сразу два страшных инцендента с акулами. Две туристки попались в зубы хищникам впервые за 10 лет. 5-tv.ru показывал видео с места трагедии.