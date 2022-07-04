Немецкая журналистка рассекретила детали подготовки Киевом экологической провокации

Фото: Минобороны Украины

Киевские власти сотрудничают с Telegram-каналами, тиражирующими фейки о «зверствах» россиян на Украине.

Украина готовит очередную провокацию, в которой хочет по итогу обвинить Россию. На этот раз — в сфере экологии. Планы Киева разоблачила немецкая журналистка Алина Липп в своем Telegram-канале Neues aus Russland.

«Я получила некоторую информацию от украинской стороны о том, что они готовят новую, на этот раз экологическую провокацию, в которой опять обвинят Россию. Информация такая — они готовят провокацию, которая будет заключаться в разрушении нефтепроводов или атаке на атомную станцию в Энергодаре», — рассказала девушка.

Более того, еще месяц назад журналистке удалось лично побеседовать с мэром города Дмитрием Орловым. Градоначальник сообщил, что попытки устроить провокации на АЭС предпринимались и до этого. Над объектом летали военные дроны, их же замечали в небе над администрацией города, однако пока что действий не последовало.

Теперь же, по словам Липп, власти решили прибегнуть к помощи распространителей фейков. В Telegram уже созданы каналы, куда обычные украинцы отправляют видео и фото, якобы свидетельствующие о зверствах россиян.

«Спецподразделения украинской армии отслеживают этих людей и позднее связываются с ними для последующих провокаций, каких-то акций и так далее, предлагают деньги за эту ложь или еще что-то», — добавила Липп.

Ранее 5-tv.ru описал механизм подобной провокации в Одессе. Жителям города предложили по $500 за участие в инсценировке поражения одного из социальных объектов.