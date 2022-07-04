Что будет дальше: в Кремле рассказали о ходе спецоперации после освобождения ЛНР

В Кремле рассказали о ходе спецоперации после освобождения ЛНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

Российские военные при участии бойцов Народной милиции ЛНР смогли избавить регион от бандитов и националистов.

Российская спецоперация на Украине продвигается в соответствии с намеченным планом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Операция идет по плану, она продвигается в соответствии с планами и корректировками», — заверил представитель Кремля.

За уточнением дальнейших тактических шагов после полного освобождения ЛНР он порекомендовал обращаться к Минобороны РФ.

К настоящему моменту российские войска отбили у противника Лисичанск. Идет зачистка жилых кварталов от оставшихся националистов, подразеления ЛНР двинулись к Северску.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что покидающие Лисичанск националисты бросили одежду и личные вещи, стремительно спасаясь бегством.