Дмитрий Песков рассказал о встрече Путина и Шойгу

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Переговоры обязательно будут транслироваться, отметил официальный представитель Кремля.

Российский лидер Владимир Путин встретится с министром обороны страны Сергеем Шойгу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ближайшее время, в ближайшие минуты у президента с докладом будет министр обороны Шойгу. Эту встречу мы покажем», — заявил представитель Кремля журналистам в ходе ежедневного брифинга.

Накануне Сергей Шойгу доложил президенту РФ об освобождении Луганской народной республики (ЛНР). Тогда российские военные при участии бойцов Народной милиции ЛНР избавили регион от бандитов и националистов.

Также 5-tv.ru рассказывал, как министр обороны России вручил награды раненным бойцам, которые особо отличились во время специальной военной операции России на территории Украины.