Названы дата и место похорон режиссера-мультипликатора Шварцмана

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Выдающийся деятель скончался на 101-м году жизни.

Проводить в последний путь режиссера-мультипликатора Леонида Шварцмана можно будет 5 июля. Он умер на 101-м году жизни. Об этом рассказали в пресс-службе «Союзмультфильма». Известно, что сценарист будет похоронен во Владимирской области.

«Прощание с Леонидом Ароновичем Шварцманом пройдет завтра в Доме кино, после состоится погребение в селе Заречье Киржачского района», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Шварцман с 1948 года трудился в киностудии «Союзмультфильм», в 1951-м стал выпускником ВГИКа и имел диплом художника-постановщика мультфильмов. Тогда же работал на должности художник-постановщик вместе с Александром Винокуровым, а с 1963 года начал самостоятельную деятельность. С 1975-го больше проявлял себя как режиссер.

В том числе Шварцман как художник-постановщик занимался созданием визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена». Он проделал часть работы над мультфильмами «Снежная королева», «Дядя Степа — милиционер», «Аленький цветочек», «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер актер и автор песен к мультфильму «Остров сокровищ» Аркадий Гарцман.