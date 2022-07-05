Врач рассказал, как сильное горе может убить

Психотерапевт Богомыслов рассказал, что сильные эмоциональные переживания могут довести до смерти

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Горе является одним из ключевых испытаний для человеческого мозга, но не все могут справиться с этими вызовами.

Стресс — это состояние эмоционального и физического напряжения, которое становится реакцией на любые события, с которыми человеку трудно или невозможно справиться. Каждый может не пережить сильное горе.

От горя можно даже умереть, об этом рассказал врач-психотерапевт высшей квалификационной категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» Борис Богомыслов.

«Интенсивные эмоциональные переживания, к числу которых относят боль, горе, страх — могут вызвать преждевременную смерть у человека. И причиной этого станет сердечная недостаточность», — рассказывает врач в беседе с aif.ru.

Такой недуг еще называют «синдромом разбитого сердца».

По словам врача, со многими эмоциональными переживаниями человек не в силах справиться самостоятельно, что приводит к большому выбросу адреналина,что парализует сердечную деятельность. В это время человек испытывает болезненные ощущения в области сердца, возникают проблемы с дыханием. В такие моменты сердце попросту перестает выполнять свои функции.

Горе является одним из ключевых испытаний для человеческого мозга. Если удастся быстро найти причину переживаний, то помочь человеку можно.

«Каждый может подобрать приемлемые для себя способы переживания горя. Особенно если сможет разобраться с тем, что становится триггером для запуска новой волны переживаний, а что, наоборот, утешает. Тогда надо будет работать с этими триггерами. Желательно в таких случаях искать помощи у психолога или психотерапевта, а не пытаться справиться с ситуацией самостоятельно — риски достаточно высоки», — подытожил Борис Богомыслов.

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