Египетские спасатели смеялись над сигналами об акулах за 15 минут до смерти туристки

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После разговоров о «царице морей» подтвердились наихудшие опасения отдыхающих, и наблюдающим было не до шуток.

Египетские спасатели не верили в то, что на курорте Красного моря могут быть акулы, потому отнеслись с юмором к предупреждениям об опасности. Однако бедолагам было не до смеха, когда через 15 минут после шуток одну австрийскую женщину разорвала на куски хищная рыба.

Англоговорящие туристы рассказали спасателям, что в воде Хургады могут плавать озверевшие хищники. Однако те начали издеваться над обеспокоенными гостями и говорили, что никаких хищников не может быть и никогда не будет.

После разговоров о царице морей подтвердились наихудшие опасения пришедших. Там же, в районе Сахль Хашиш, туристка из Австрии пострадала от укуса акулы. Она лишилась руки и ноги из-за встречи с морским хищником. 5-tv.ru показывал видео с инцидентом.

Примечательно, что суровые египетские пляжи открылись всего через несколько часов после жуткой схватки. Как рассказал глава профсоюза туристических гидов провинции Красное море Башар Абу Талеб — произошедшее является примером крайне редкого инцидента природного характера.

В том числе это оказался не единственный случай гибели от акулы. Недалеко от этого же места еще одна женщина погибла из-за акульих клыков спустя пару дней. Об этом сообщили в министерстве окружающей среды Египта. Также о случившимся рассказала одна из отдыхающих, выложив видеозапись в микроблоге.

«Нельзя даже ноги полоскать. Нам вчера сказали то, что акулы не только на глубине. Могут схватить за щиколотку», — рассказала она на видео.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как избежать нападения акулы.