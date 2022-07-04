Кричали, искали родственников: туристы едва не погибли при пожаре в отеле Турции

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После крупного возгорания путешественникам была оказана медицинская помощь и трансфер в другую гостиницу.

В турецком городе Сиде туристы пятизвездочного отеля Pemar Beach проснулись не от пения птиц, а от криков соседей. В понедельник, 4 июля, около четырех часов утра произошло возгорание. Всю территорию комплекса заполонил едкий дым. Те постояльцы, чьи окна выходили в сторону моря, эвакуировались самостоятельно. Остальным повезло меньше — их выводили по задымленным коридорам. Многие в суматохе не могли найти родных.

«Там был дым, некоторые кричали, искали своих родственников. Горело сильно, пожарные, скорые, паника. Кто был ближе к эпицентру, обращались за медицинской помощью», — рассказала изданию TourDom.ru одна из жительниц отеля, Ирина.

По ее словам, персонал среагировал оперативно и разместил гостей отеля на лужайке и раздал им воду и сухие пайки. Никто из постояльцев не погиб, а пострадавшим была оказана медицинская помощь. Отдыхающим после такого потрясения разрешили забрать из номеров свои вещи и предложили переселиться в другую гостиницу.

Instagram* / paniwladca62

В администрации отеля выдвинули сразу две причины пожара: согласно одной версии, пожар произошел рядом с рестораном, другая гласит, что загорелся гараж. Руководство гостиницы пообещало, что региональный директор уже находится на месте и по делу будет проведено расследование.

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