Диетолог рассказал, какое блюдо поможет похудеть

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Сбалансированная пища меньше раздражает желудок и лучше усваивается организмом.

Для того чтобы похудеть, в свой рацион питания следует включить суп, он позволяет человеку потреблять меньше калорий, чем в остальных блюдах, но при этом оставаться сытым. Об этом заявил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Без любого продукта можно прожить, но есть блюда, которые помогают жить лучше. Суп скорее относится к их числу. Суп сравнительно низкокалориен относительно вторых блюд. При этом он достаточно сытный. Когда человек включает в питание суп, у него калорийность питания снижается», — сказал врач в беседе с URA.RU.

Также врач заверил, что суп улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

«Хорошо, когда вместе с пищей в организм поступает жидкость. Многие гастроэнтерологи и диетологи советуют пищу запивать. Эта пища менее раздражающая желудок. Супы лучше перевариваются. Вариантов этих блюд огромное множество. Легко уйти в диетическое питание. Они могут быть крупяные, молочные, рыбные, мясные. Неслучайно все известные кухни мира имеют супы», — подытожил диетолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что диетолог подтвердила возможность похудения благодаря меню для диабетиков.