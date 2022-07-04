Командование ВСУ потеряло управление четырьмя отступающими бригадами

Фото, видео: Минобороны РФ

Росссийские военные продолжают наступательную операцию. Ежедневно они рискуют жизнями ради спасения украинцев от националистов и бандформирований.

Украинское командование потеряло управление над четырьмя подразделениями бригад Вооруженных сил, сдающих позиции российским войскам. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате успешных наступательных действий российских Вооруженных Сил в Луганской Народной Республике, украинским командованием потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны», — уточнил Конашенков.

Кроме того, он отметил, что вражеские войска несут значительные потери на всех направлениях. Лишь за минувшие сутки российские войска ликвидировали около двухсот боевиков и почти два десятки единиц техники.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку

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