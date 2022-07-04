ВКС России уничтожили семь пунктов управления украинских войск в районе Северска

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Уничтожены реактивные системы залпового огня, разгромлены склады с боеприпасами.

За сутки российские войска уничтожили семь пунктов управления Вооруженных сил Украины, в том числе 25-й воздушно-десантной бригады в районе Северска Донецкой народной Республики. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, высокоточными ударами были уничтожены два склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Ивано-Дарьевске и Артемовске живая сила и военная техника ВСУ в 16-и районах.

Выведена из строя батарея реактивных систем залпового огня «Град» в районе перезарядки и еще четыре украинских взвода РСЗО в районах населенных пунктов Тарасовка, Новая Полтавка, Ульяновка. В числе прочего противник лишился трех складов боеприпасов в районе Спорное ДНР. Ликвидированы подразделения живой силы и военной техники ВСУ в 61-м районе.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном освобождении территории Луганской народной республики. Российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что все задачи СВО будут выполнены и спецоперация будет доведена до завершения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, куда теперь двигаются подразделения войск ЛНР.