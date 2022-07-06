25 фактов о поцелуях, которые вы не знали
Фото: www.globallookpress.com / Mohssen Assanimoghaddam
Сколько длился самый долгий поцелуй, почему в Японии не целуются, и зачем поцелуи считают на свадьбах.
6 июля отмечают Международный день поцелуя. Сегодня поцелуй для многих — самое обычное проявление любви или привязанности. В День поцелуя 5-tv.ru собрал самые интересные факты о них, о которых вы даже не догадывались.
1. Есть наука, посвященная исследованию поцелуев — филематология.
2. Обезьяны могут совершать действия, похожие на поцелуй.
3. В Евангелии есть эпизод, где поцелуй приобретает отрицательное значение. Иуда поцеловал Христа, тем самым указал на него охране. Так поцелуй Иуды стал символом предательства.
4. В 1896-м поцелуй впервые задокументировали на пленке. Это было в 30-секундном фильме Томаса Эдисона «Поцелуй».
5. День поцелуев, 6 июля, учредила Организация Объединенных Наций.
6. Самый долгий поцелуй длился 58 часов 35 минут 58 секунд. Рекорд установила пара из Таиланда.
7. Один из самых популярных поцелуев в культуре — поцелуй Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера. Изображение этого поцелуя можно увидеть на Берлинской стене.
Фото: www.Global Look Press / Robert Gerhard
8. Существует эскимосский поцелуй — прикосновение носом и верхней губой без участия губ.
9. За одну минуту страстно целующиеся сжигают 26 калорий.
10. Поцелуй нормализует кислотность в полости рта. Это помогает избежать кариеса.
11. Число, которое отсчитывают на свадьбе в течение поцелуя молодоженов, по примете означает, сколько лет они проживут вместе.
12. В легком поцелуе задействованы две мышцы лица, а в страстном — 30.
13. В Средние века в Италии мужчина, поцеловавший девушку, должен был стать ее мужем.
14. В Японии целоваться на людях считается неприличным. В фильмах японцы почти никогда не целуются.
Фото: www.Global Look Press / Artur Cupak
15. В штате Индиана мужчине с усами запрещается целовать человека на публике.
16. В Коннектикуте жену запрещено целовать по воскресеньям.
17. Более половины людей закрывают глаза во время поцелуя.
18. Во время поцелуя организм вырабатывает эндорфин — гормон счастья.
19. Боязнь поцелуев называется филемафобией.
20. Около 66% людей склоняют голову вправо или влево во время поцелуя.
Фото: www.Global Look Press / Chris Robbins
21. Во время поцелуя поднимается пульс, учащается дыхание и ускоряется кровоток.
22. Чтобы избежать поцелуя в темноте, женщины Викторианской эпохи носили булавку во рту.
23. На поцелуи человек, в среднем за жизнь, тратит 20 тысяч минут — это примерно две недели.
24. В Древнем Риме целующиеся верили, что обмениваются частью души.
25. В фильме «Дон Жуан» показано 127 поцелуев — это самое большое количество за всю историю кинематографа.