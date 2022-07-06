25 фактов о поцелуях, которые вы не знали

Фото: www.globallookpress.com / Mohssen Assanimoghaddam

Сколько длился самый долгий поцелуй, почему в Японии не целуются, и зачем поцелуи считают на свадьбах.

6 июля отмечают Международный день поцелуя. Сегодня поцелуй для многих — самое обычное проявление любви или привязанности. В День поцелуя 5-tv.ru собрал самые интересные факты о них, о которых вы даже не догадывались.

1. Есть наука, посвященная исследованию поцелуев — филематология.

2. Обезьяны могут совершать действия, похожие на поцелуй.

3. В Евангелии есть эпизод, где поцелуй приобретает отрицательное значение. Иуда поцеловал Христа, тем самым указал на него охране. Так поцелуй Иуды стал символом предательства.

4. В 1896-м поцелуй впервые задокументировали на пленке. Это было в 30-секундном фильме Томаса Эдисона «Поцелуй».

5. День поцелуев, 6 июля, учредила Организация Объединенных Наций.

6. Самый долгий поцелуй длился 58 часов 35 минут 58 секунд. Рекорд установила пара из Таиланда.

7. Один из самых популярных поцелуев в культуре — поцелуй Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера. Изображение этого поцелуя можно увидеть на Берлинской стене.

Фото: www.Global Look Press / Robert Gerhard

8. Существует эскимосский поцелуй — прикосновение носом и верхней губой без участия губ.

9. За одну минуту страстно целующиеся сжигают 26 калорий.

10. Поцелуй нормализует кислотность в полости рта. Это помогает избежать кариеса.

11. Число, которое отсчитывают на свадьбе в течение поцелуя молодоженов, по примете означает, сколько лет они проживут вместе.

12. В легком поцелуе задействованы две мышцы лица, а в страстном — 30.

13. В Средние века в Италии мужчина, поцеловавший девушку, должен был стать ее мужем.

14. В Японии целоваться на людях считается неприличным. В фильмах японцы почти никогда не целуются.

Фото: www.Global Look Press / Artur Cupak

15. В штате Индиана мужчине с усами запрещается целовать человека на публике.

16. В Коннектикуте жену запрещено целовать по воскресеньям.

17. Более половины людей закрывают глаза во время поцелуя.

18. Во время поцелуя организм вырабатывает эндорфин — гормон счастья.

19. Боязнь поцелуев называется филемафобией.

20. Около 66% людей склоняют голову вправо или влево во время поцелуя.

Фото: www.Global Look Press / Chris Robbins

21. Во время поцелуя поднимается пульс, учащается дыхание и ускоряется кровоток.

22. Чтобы избежать поцелуя в темноте, женщины Викторианской эпохи носили булавку во рту.

23. На поцелуи человек, в среднем за жизнь, тратит 20 тысяч минут — это примерно две недели.

24. В Древнем Риме целующиеся верили, что обмениваются частью души.

25. В фильме «Дон Жуан» показано 127 поцелуев — это самое большое количество за всю историю кинематографа.