Красный, белый или манго: названы два самых актуальных оттенка лета-2022

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Модный эксперт Юлия Манукова рассказала, как два популярных цвета смогут сделать летний образ экстра-стильным.

Стали известны два самых трендовых оттенка лета 2022 года. Ими стали небесно-голубой и белый. Как стилизовать эти цвета рассказала модный редактор Юлия Манукова в беседе с изданием Газета.ру.

Как объяснила эксперт, выбирая вещи белого цвета, не стоит останавливаться только на привычном варианте «кипенно-белый». Вместо этого можно поиграть с оттенками пломбира или слоновой кости. Особенно эффектно эти цвета будут смотреться с яркими аксессуарами и фактурной обувью.

Что касается небесно-голубого, здесь Юлия Манука посоветовала разнообразить этот нежный оттенок различными текстурами.

«Небесно-голубой идеально сочетается с белоснежными кроссовками, с шелком, твидом и денимом. Он довольно универсальный, хорошо ладит почти со всеми оттенками — от базовых до более ярких», — отметила эксперт.

Кроме того, Юлия Манукова добавила, что этим жарким летом актуальны и «свежие» оттенки: мятный и лавандовый. Еще привнесет яркости в образ оранжевый цвет в сочетании с розовым, красным и желтым. Кстати, модный эксперт посоветовала аккуратно работать с лавандовым — на показах смотрится эффектно, однако в обычной жизни стилизовать его бывает трудно.

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