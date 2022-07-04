Волочкова объяснила страсть к молодым ухажерам принципиальностью: «Какие должны быть?»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Павел Кашаев, Instagram* / volochkova_art

Звезду балета задело удивление фанатов тому, что рядом с ней появился очередной юный парень. Это любовь или нет?

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала свои отношения с молодым ухажером, который в последние дни стал частым гостем на ее публикациях в соцсетях. Юным поклонником оказался симпатичный блондин и общественный деятель Вадим Стукалов.

У себя в микроблоге он написал, что обожает Волочкову и ждет каждой встречи с ней. В свою очередь, сама танцовщица выкладывала видео, где едет с молодым парнем на автомобиле и демонстрирует шикарное кольцо с красным камнем в виде сердца. Все бы ничего, но милый юноша романтично касается пальцев звезды, явно намекая на двусмысленность их отношений.

Поклонники балерины моментально начали строить теории о романе блондина и Анастасии. Однако Волочкова быстро развеяла слухи и призналась, что просто дружит с Вадимом.

«Не надо никаких догадок, еще чего-то… Мы просто дружим. Едем туда, куда мы хотим», — загадочно сказала балерина демонстрируя грациозность своих ног на видео.

Однако звезду балета задело недоумение фанатов из-за того, что рядом с ней парень молодого возраста. Она уверена, что является привлекательной девушкой в самом соку, которую должны окружать только моложавые и симпатичные кавалеры.

«Вы все говорите, что молодые… А какие со мной должны быть рядом? Только так», — со смехом объяснила танцовщица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Волочкову «унизили» подписчики за вульгарные позы и откровенный наряд.



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