Больше 100 тысяч за неделю: почему путевки в Турцию для россиян резко подорожали

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Граждане РФ не понимают, с чем связаны кардинальные перемены. Между тем, отказываться от долгожданного отдыха никто не собирается.

Цен на отдых в Турции бьют рекорды — с прошлого лета путевки для россиян подорожали в среднем в два раза. Об этом «Известиям» рассказали туроператоры.

Если раньше неделя стоила примерно 70 тысяч рублей на человека, то теперь придется отдать в районе 100-150 тысяч рублей. Причин такого роста несколько: по словам представителей бизнеса, подорожали перелеты, а эта сумма составляет от 50% до 70% всей стоимости турпакета. Кроме того, лира ослабла к доллару в четыре раза, а поток отдыхающих из Европы снизился. Отельеры решили компенсировать потери за счет россиян — подняли цены в 1,5-2 раза.

Но несмотря на все это, свободных мест в гостиницах почти нет. У россиян на турецкие курорты сейчас ажиотажный спрос.