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Киев надеется получить от Лондона истребители и новинки вооружения. Есть ли смысл, если применять их попросту не смогут?

Британская армия скоро начнет испытывать недостаток вооружения. Как пишут сразу несколько газет, арсеналы опустели из-за помощи Украине: сократились запасы боеприпасов и стрелкового оружия, а также артиллерии и беспилотников. Впрочем, они, по данным издания The Insider, оказались бесполезными. Дело в том, что дроны не могут преодолеть российские системы ПВО, а средства радиоэлектронной борьбы выводят БПЛА из строя прямо во время полета. Вместо них Киев просит у Лондона истребители. Правда, непонятно, кто на них будет летать — просто потому, что украинские пилоты их не изучали.