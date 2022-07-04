Пенсионерка-инвалид пожаловалась на зверства ВСУ: «Как теперь быть — без всего?»
Фото, видео: Валентин Спринчак / ТАСС; 5-tv.ru
Пожилая жительница Макеевки пострадала при очередной атаке со стороны националистов. Ее дом превратился в разруху, а средств на восстановление нет.
Минувшей ночью ВСУ снова обстреляли поселки Донецкой народной республики. На этот раз взрывы прогремели на территории завода «Химмаш» в Снежном. Страшные кадры в соцсетях публиковали местные жители. По их словам, есть раненые. Данные о разрушениях уточняются.
Взрывы накануне вечером гремели и в Макеевке. Там, как сообщают местные власти, погибли три мирных жителя, ранены четыре человека. Огонь боевики вели из реактивной артиллерии.
«У меня стекла вылетели все. Я — калека. И теперь как мне быть без всего?» — ужасалась одна из пострадавших при атаке.
Последствия ударов устраняют и в самом Донецке. там снаряды повредили несколько многоэтажек.